明石家さんまが２４日に放送されたＭＢＳラジオ「ＭＢＳヤングタウン土曜日」に出演した。番組冒頭から寒波の影響を嘆いたさんま。自宅のトイレと風呂場には暖房がなく、リビングの暖房が効いているが、部屋を一歩出ると「ものすごい寒いんです」という。さらに「（リビングに）帰ってくるとあったかい。これは医学界に聞かなアカンねんけど、体にいいのか悪いのか」と、寒暖差が及ぼす影響を懸念した。風呂でも「シャワー