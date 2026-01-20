AI開発企業のMozilla.aiが、「日常業務に役立つAI」を実現するためのシステムとして「Octonous」を発表しました。Octonous: Making AI useful for everyday workhttps://blog.mozilla.ai/octonous-making-ai-useful-for-everyday-work/Mozilla.aiは「ほとんどのチームは『AIをもっと活用したい』とは思っていません。ただ、雑用を減らし、開いているタブを減らしたいだけです。これは通常、ひとつのことを意味します。つまり、タス