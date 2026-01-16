ゾンビたばこと呼ばれる指定薬物「エトミデート」を含む液体約２キロをタイから密輸したとして、警視庁と千葉県警が千葉県富里市、職業不詳の男（５６）を医薬品医療機器法違反容疑で逮捕したことがわかった。約２０００回分の使用量にあたり、同庁は、受け取りを知人に指示したとみている。捜査関係者によると、男は昨年１１月下旬、エトミデートを含む液体約２キロを隠し入れたボトル容器を、タイから東京都八王子市に住む知