VulnCheckは1月5日(米国時間)、「D-Link DSL Command Injection via DNS Configuration Endpoint ｜Advisories｜VulnCheck」において、D-Linkの複数のルータから緊急の脆弱性を発見したと報じた。この脆弱性を悪用されると、認証を受けていないユーザーに遠隔から任意のシェルコマンドを実行される可能性がある。D-Link DSL Command Injection via DNS Configuration Endpoint ｜Advisories｜VulnCheck○脆弱性に関する情報脆弱性