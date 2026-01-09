純烈の酒井一圭（５０）が９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に生出演。過去に脂肪肝と診断され、生活改善するまでの経緯を語った。純烈結成当初の２００７年ごろは７８キロの体重だったが、“スーパー銭湯アイドル”としてブレーク。忙しい日々を繰り返すことから２０１９年には１０２キロとなった。そのころテレビ番組で人間ドックにいったところ、医師から脂肪肝と診断され、生活改善し