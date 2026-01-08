1月1日、行政書士の「使命」や「職責」を明確化しつつ、特定行政書士の業務拡大や無資格業務対策・罰則強化などを盛り込んだ、改正行政書士法が施行された。 行政書士の「使命」と「職責」を法律上に明記 これまで行政書士法は1条で行政書士の「目的」を定めていたところ、改正法は行政書士の「使命」を定めている。法的に使命が定義されたという点で、弁理士・税理士・司法書士と同様に、法律上その使命が明文化された専門職と