占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！山羊座（12/22~1/19生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？1月にスタートの運気が巡っていて、年明けすぐから新しいことが次々に始まりそうな予感の山羊座。あらゆることが一気に動いて驚きそうですが、あわてずに対応すれば大丈夫。目の前のことから少しずつやっていけば、思っていたより早く軌道に乗るでしょう