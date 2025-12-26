２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねた全日本選手権初日（２６日、長野・エムウェーブ）、女子５００メートルが行われ、同種目で２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は３７秒６０で２位。大会新記録で優勝した吉田雪乃（寿広）に０秒２４届かなかったが「明日に向けてに手応えを感じるようなところもあった」と振り返った。今季はＷ杯第４戦の１０００＆１５００メートルで優勝し、２種