¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î³ÕÎ½¤òÌ³¤á¤¿¥Ö¥ë¥È¥ó¸µ²¤½£°Ñ°÷¡Ê°èÆâ»Ô¾ìÃ´Åö¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤È±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤¬24ÆüÊó¤¸¤¿¡£¥Ö¥ë¥È¥ó»á¤ÏºßÇ¤»þ¡¢ÊÆIT´ë¶È¤Ø¤Îµ¬À©¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£