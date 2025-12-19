今年2月に直腸がんを患い、7時間以上にわたる大手術を乗り越えていたことを明かした元サッカー日本代表のラモス瑠偉氏（68）。現役引退後は、ユース選手の育成やタレント活動などマルチな活躍をしていたが、2016年に脳梗塞を発症。ラモス氏にとって2度目となる大病との闘いだった。【写真を見る】74kg→54kgに…10ヶ月に及ぶ闘病生活を語ったラモス瑠偉（68）現在の姿（全身）2011年に前妻を転移性肝がんで亡くし、傷心のラモ