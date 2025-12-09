実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。青森県八戸市で震度6強の地震が発生したあとのポストについて謝罪した。8日午後11時15分ごろ、青森県八戸市で震度6強の地震があった。気象庁によると、震源は青森県東方沖で震源の深さは54キロ。地震の規模はマグニチュード（M）7・5。フランス在住のひろゆき氏は、地震発生後の8日午後11時44分に「『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロ