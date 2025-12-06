夜の「リトル東京」をパトロールする警察官＝2025年10月、マニラ（共同）フィリピンの首都マニラで、日本人の経営する飲食店が窮地に追い込まれている。2024年10月以降、日本人が被害に遭う拳銃強盗事件が立て続けに発生。多くの日系企業が出張者や駐在員に夜の会合を控えるよう通達を出したことで客足が激減した。「座して死を待つわけにはいかない」。一部の業者は組合を立ち上げ、事態改善に向けた共同戦線を張る。（共同通信