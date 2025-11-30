「SHOGUN 将軍」シーズン2のオーディションに合格したSnow Manの目黒蓮（28）は、来年から約1年間にわたり、カナダ・バンクーバーから始まる撮影に参加するため日本を留守にする。【写真】「ロイヤルファミリー」視聴率回復は《目黒蓮効果》説に異論も…ハリウッドデビューする“めめ”に足りないもの押しも押されもせぬトップアイドルグループのセンターが、国内の活動を休止して海外進出を図るケースは前代未聞で、その間、8人