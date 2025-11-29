フェイラーの人気ブランド「LOVERARY BY FEILER」から、2026年新年を彩る福袋の予約が12月1日正午よりスタート♡ 今年は7,700円（税込）2種類、9,900円（税込）2種類の全4種類を展開。全国のフェイラー店舗ではLINE予約、公式オンラインショップではオンライン先着予約が可能です。数量限定でなくなり次第終了のため、確実にゲットしたい方は早めのチェックがおすすめです♪ 選べる全4種類の福袋 2026