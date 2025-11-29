福袋で新年を彩る♪フェイラー2026年限定ラブラリーコレクション

フェイラーの人気ブランド「LOVERARY BY FEILER」から、2026年新年を彩る福袋の予約が12月1日正午よりスタート♡ 今年は7,700円（税込）2種類、9,900円（税込）2種類の全4種類を展開。全国のフェイラー店舗ではLINE予約、公式オンラインショップではオンライン先着予約が可能です。数量限定でなくなり次第終了のため、確実にゲットしたい方は早めのチェックがおすすめです♪

選べる全4種類の福袋

2026年の「LOVERARY BY FEILER HAPPY PACK」は、合計4種類の福袋を用意♡

ブンブンヒコーキ：7,700円（税込）※全店販売

ラブラリーポリッシュ：7,700円（税込）※全店販売

スウィートリップ：9,900円（税込）※全店販売

ラブマイシューズ：9,900円（税込）※オンラインショップ限定

どの福袋も限定アイテムが詰まった特別なセットで、新年のラッキーアイテムとしておすすめです。

予約と受け取り方法

店舗での引換は先着制事前LINE予約、公式オンラインショップではオンライン先着予約で受け付けます♡

各店舗では整理券の取得制限や購入制限があるため、公式LINEやオンラインショップで事前に確認してください。

予約期間：12月1日(月)12:00～12月9日(火)16:59

店舗引換：2026年初売り～1月12日(月・祝)

オンライン発送：12月23日(火)以降

新年はフェイラー福袋でラッキーに♪

2026年の新年を華やかに彩る「LOVERARY BY FEILER HAPPY PACK」は、限定アイテムが詰まった全4種類の福袋♡

店舗とオンラインで先着予約制なので、確実に手に入れるには事前予約がマストです♪

フェイラーならではの可愛らしいデザインと実用性を兼ね備えたアイテムで、新年を特別な気分でスタートできます。