11月22日に発売された『ゼクシオ14』。発売初週はドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンの4部門で1位。ドライバー部門では『ゼクシオ14』が1位、『ゼクシオ14＋』が2位だった。ちなみに2年前の『ゼクシオ13』の初週データと比較しても今作は販売本数を大幅に伸ばしている。PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。【写真】『ゼクシオ14』『ゼクシオ14?』『G440 MAX』の顔を等倍で比較して