日本マクドナルドは12月3日、「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」(240円〜)を一部除く全国のマクドナルド店舗で発売する。「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」(240円〜)○冬の定番「ビーフシチューパイ」が進化2021年に初登場した「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる"冬限定の食事パイ"として、販売開始以来、毎年好評を博している。5年目となる今年は、3種のチーズが入ったビーフシチューパイを発