ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 国会党首討論で高市首相の後ろでガン睨み、三原じゅん子氏が話題「怖… 高市早苗 三原じゅん子 国会中継 時事ニュース デイリースポーツ 国会党首討論で高市首相の後ろでガン睨み、三原じゅん子氏が話題「怖いよ」 2025年11月26日 17時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NHKが中継した、26日の高市首相と野党党首による国会党首討論 高市首相の後方に映る三原じゅん子議員の姿が、ネットで話題になった 「目が怖いよ」「ずっとこっち睨んでるなw」などの投稿が相次いでいた 記事を読む おすすめ記事 元TOKIO国分太一氏が会見「心よりお詫び申し上げます」“傷付けてしまった”当事者やファン、関係者に謝罪 2025年11月26日 14時15分 「介護に疲れた」100歳の母親を殺害か 79歳息子を逮捕 2025年11月26日 7時47分 SSAライブ客が病院のトイレに？患者家族が「勝手に使うな」と訴え 病院側はマナー厳守呼びかけ 2025年11月25日 18時25分 工藤静香の「豪華すぎる朝食」にファン驚愕、木村拓哉との結婚で磨いた“料理の腕” 2025年11月25日 21時0分 赤坂の女性刺傷、逮捕の自衛官「家族のことは伏せて交際」と供述…知人「優しい父親」「子供と水遊び」 2025年11月22日 20時42分