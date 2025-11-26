現役の競輪選手が大分県別府市の小学校を訪れ、ゲームを通して児童と交流を深めました。 【写真を見る】小学校で競輪体験授業児童がエアロバイクゲームに挑戦大分 この体験授業は、別府競輪を管理・運営する別府市の公営事業局が、プロスポーツふれあい事業として開催しました。 25日は山崎翼選手と小原将通選手が上人小学校を訪れ、競輪が日本発祥のプロスポーツであり、オリンピック種目にも採用