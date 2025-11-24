インフルエンザが全国で猛威をふるい、学級閉鎖が相次いでいる。SNSには子どもの看病に追われる保護者の悲鳴があふれ、共働き家庭にとって“最後の砦”とも言われる「看護休暇」についても「使えない制度」との不満が噴出している。いったい何が問題なのか。専門家に実態を聞いた。 【画像あり】インフルエンザの予防にはやはりこれ 相次ぐ学級閉鎖で保護者からは悲鳴の声 インフルエンザの流行で、全国の幼稚園や保育所、学校