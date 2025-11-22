すぐにでも発売して欲しいレーシーな純ガソリン車 「Performance-B STI concept」は、コンセプトカーながら、分かりやすいモデル。「B」はボクサーエンジンの「B」。こちらは従来のICE（内燃機関）水平対向ガソリンエンジンをベースに、スバル伝家の宝刀シンメトリカルAWDで動力性能と実用性を両立させたコンセプトモデルで、インプレッサがベースとなっている。「Performance-B STI concept」カスタマイズ車ともいえる