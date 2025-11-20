この作品は、作者・ぽん子さんのブログにて掲載中の助産師と夫が不倫をし、夫婦関係が破綻し再生するまでを書いた作品です。育児休業制度は、労働者の形態にもよりますが、1歳未満の子を持つ労働者が利用できる制度ですよね。企業によって、手厚い休業期間を独自に設けている場合もありますが、この制度を利用している人は基本的に子どもが1歳を過ぎたら復職するケースが多いでしょう。ただ、1歳の子というのは母乳を飲んで