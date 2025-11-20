復職まで待ったなし！不安うずまく「断乳」に夫は協力してくれる？【ママリ】

復職に向けて着々と準備を進める母

主人公の岡崎まいは第1子の出産にあたり、すてきな産院で出産できたことをとてもうれしく思っていました。担当をしてくれた助産師・佐野みくも優しく、夫と娘の3人で幸せな家庭生活がスタートできたと喜んでいました。





©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

©︎ponko008

夫の不倫を知らないまいは、今は「復職への不安」や「断乳による痛みのつらさ」が心に浮かんで、夫の不審さには気づいていないようです。断乳は母乳育児をしていた母と子にとっては、お互いに乗り越えなければならない壁。そこに夫や家族が寄り添い、協力をしてくれたらとても心強いですよね。



まいの夫・かずくんはまいの不安などにあまり関心がないようですが、こうした「他者への思いやりのなさ」はいずれ本人に返ってくるでしょうね。今はとにかくまい母子の断乳がつらい日々でないことを祈るばかりです。



また、断乳に対する不安や、痛みに対する怖さなど、断乳については出産した病院や産院で専門家に相談しながら進められると、不安が少しでも軽減できるかもしれません。1人でかかえずいろいろな人に相談しながら進められるといいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）