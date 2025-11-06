プレミアリーグのノッティンガム・フォレストとギリシャの名門オリンピアコスの共同オーナーを務めるエヴァンジェロス・マリナキス氏。暴力扇動と犯罪組織支援の疑いで起訴され、5日にギリシャの首都アテネで裁判に臨んだという。イギリスメディア『BBC』などが報じている。2023年、オリンピアコスとパナシナイコスの女子バレーボールの試合で発生した暴動で、機動隊員のジョルジ・リンゲリディス氏が発煙筒の直撃による負傷で死亡