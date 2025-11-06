大分県豊後高田市の伝統行事「修正鬼会」が12月、イタリアで公演されるのを前に関係者らが6日、本番に向けた意気込みを語りました。 【写真を見る】伝統行事『修正鬼会』30年ぶり海外公演へイタリア・ミラノで日本の鬼文化発信大分 天念寺の修正鬼会は六郷満山文化を象徴する伝統行事の一つで、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 「六郷満山日本遺産推進協議会」は国東半島の「鬼」文化を発信しようと12月7日に