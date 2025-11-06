現役時代にJリーグでもプレーした元韓国代表のイ・チョンス氏。知人から数千万円規模の詐欺容疑で告訴されていることが明らかになった。韓国メディア『CBS』は4日、済州警察がイ氏を詐欺容疑で立件したと伝えた。同メディアによると、イ氏は2018年11月、知人A氏に生活費の名目で約1億3200万ウォン（約1400万円）を借り、2023年末までに返済すると約束。しかし、2021年秋以降連絡を絶ち、返済を行わなかったとされる。さらにA氏は、