日立建機は急落。大株主の日立製作所が４日、保有株を一部譲渡すると発表した。７日付で１５００万株を国内外の機関投資家に売却するという。これに伴い、日立の議決権所有割合は２５．４％から１８．４％へ低下し、日立建機は持ち分法適用会社から外れる。これを受け、株式需給の悪化を意識した売りが出ているようだ。 なお、両社は今後もデジタル技術や自律運転技術の活用、電動化や部品供給などで協力関係を継続していく