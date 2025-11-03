自動車整備の仕事が体験できるイベントが大分市で開かれました。 このイベントは自動車整備を身近に感じ、日頃から車を点検することの大切さを知ってもらおうと、県自動車整備振興会が開催したものです。大分市のクラサスドーム大分周辺で2日行われ、会場には整備士の仕事を体験できるコーナーなどが設けられました。 訪れた子供たちは車の下をのぞいてみたり、タイヤのねじ締めに挑戦するなどしていました。