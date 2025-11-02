◆第４２回ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）日本ダート界の絶対王者、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝利。日本馬が本場の最高峰と言われる大一番を制した。道中は３番手を追走。最終コーナー前から積極的に先頭に立つと、最後は外から迫ったシエラレオーネを振り切った。同馬はＧ１級競走は５勝目で、獲得総賞金は