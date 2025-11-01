今週の天皇賞の装蹄馬はメイショウタバル。騎乗の豊くんは、園遊会で天皇皇后両陛下とお話しされたスーパージョッキーですから、ドラマのように勝ちそうな雰囲気もありますが、もちろん競馬はそんなに甘くないことも承知しています。それでも、今回タバルを装蹄した中では間違いなくいちばん感触が良く、しっかり成長しているのを感じます。タバルは縁あって昨年の神戸新聞杯前から担当するようになって一年が過ぎました。そ