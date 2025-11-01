【装蹄師・西内荘コラム】メイショウタバルと迎える天皇賞、そしてJBCへ

今週の天皇賞の装蹄馬はメイショウタバル。騎乗の豊くんは、園遊会で天皇皇后両陛下とお話しされたスーパージョッキーですから、ドラマのように勝ちそうな雰囲気もありますが、もちろん競馬はそんなに甘くないことも承知しています。

それでも、今回タバルを装蹄した中では間違いなくいちばん感触が良く、しっかり成長しているのを感じます。

タバルは縁あって昨年の神戸新聞杯前から担当するようになって一年が過ぎました。それまで松本会長の馬の装蹄依頼は多い方ではなかったので、途中から一流馬を任される緊張感を今でも覚えています。

また、私も競馬人として一度はお話ししてみたいと思っていた松本会長から、浦河に装蹄に行っていた際に食事に誘っていただき、お話しさせていただいたのは本当に嬉しかったです。

装蹄で初めて触れたときのタバルは半端なくうるさかったのに、今では落ち着きも出てきました。ゴールドシップに似たところがあり、成長力のあるのは父譲りなのでしょう。

私にとっても、松本会長の馬で最初で最後のG1馬。頑張ってほしいです。

【武豊日記】長いこと騎手を続けてきたことのご褒美

オーサムリザルト、キングズソードは前走以上の感触

翌・月曜日は、JBCクラシックにキングズソード、JBCレディスクラシックにオーサムリザルトが出走。どちらも前走以上の調子であることは間違いありません。

●11月1日（土）

東京

6R ラピダリア

京都

3R メイショウヒタカミ

5R アストラリオン

7R アメリカンチーフ

9R エコロディノス

11R アンへリータス

12R ハレアカラフラ

●11月2日（日）

東京

10R アンシール

11R メイショウタバル

京都

3R スマートグロワール

6R ドゥラエテルノ

サルタール

8R パールフロント

ストリンジェンド

9R パイロマンサー

10R ギャンブルルーム

以上、装蹄から感じた好感触馬です。