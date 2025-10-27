視覚障害者の生活を支援しようと、NTT西日本大分支店が点字電話帳を作成し、県盲人協会に贈呈しました。 【写真を見る】NTT西日本大分支店が点字電話帳贈呈270部を県盲人協会へ視覚障害者の生活支援 今回贈られた点字電話帳には、福祉施設や病院など728件の情報が掲載されています。 27日行われた贈呈式では、NTT西日本大分支店の谷奈生絵支店長から県盲人協会の玉井和年会長に目録が手渡されました。点字電話帳は270部作成