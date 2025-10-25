きょうもクマによる被害が各地で確認されています。宮城県では早朝、住宅の玄関先で住民の女性がクマに襲われ、けがをしたほか、飼い犬がクマにくわえられて連れ去られる被害がありました。記者「住宅脇のやぶから出没したクマは、こちらの玄関先で洗濯物を干そうとしていた女性を襲った後、そのまま東側の田んぼの方向に逃げて行ったということです」きょう午前6時10分頃、宮城県大衡村の住宅で、この家に住む60代の女性が玄関を