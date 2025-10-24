ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「短時間会見は特別ではない」三原じゅん子氏が「28秒会見」に初言及 こども家庭庁 テレビ メディア 参議院 SNS 三原じゅん子 週刊女性PRIME 「短時間会見は特別ではない」三原じゅん子氏が「28秒会見」に初言及 2025年10月24日 14時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三原じゅん子氏が「28秒会見」にXで初言及したと週刊女性PRIMEが報じた 「他の大臣にしても決して特別な事ではありません」などと主張 弁明と新大臣への配慮が混在しており、「論点をずらしている」との声も 記事を読む おすすめ記事 高嶋ちさ子、ダウン症の姉が「暴行事件」で警察へ 英会話親子の会話に激高も「英語、わからないでしょ？」 2025年10月23日 18時45分 通学途中の女子児童にわいせつ行為か 29歳男逮捕 神奈川・横浜市 2025年10月23日 10時47分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 【高市自民】ネット大荒れ「この人大丈夫か？」「不安しかない」小泉後任の農水大臣 お米４千円超→「おこめ券」発言に騒然 小泉備蓄米を否定「農水省は価格に関与しない」に反発「２万円給付の方がマシ！」「令和のマリーアントワネットｗ」 2025年10月23日 21時5分 【続報】東成瀬村で男女4人がクマに襲われけが 農作業中の2人が襲われ…助けに行った2人も襲われたか 秋田 2025年10月24日 13時6分