韓国の人気コスメブランドBANILA COから、PLAZA先行色「09モーブレター」が2025AWに新登場♡ラブリー感あふれるピンクに光るモーブカラーは、リップにもチークにも使える2WAY仕様。さらに同時発売の「シルキーグロウハイライター」は全5色で、血色感や透明感のあるツヤ肌を演出できます。価格はいずれも税込1,790円。全国のPLAZA店舗やネットストアで手軽に手に入ります♪