大分市のデパートで23日から京都の物産展が始まるのを前に、芸妓や関係者が市役所を表敬訪問しました。 【写真を見る】京都の食と文化が集結大分市で「京都展」開催へ芸妓らが市役所を表敬訪問 大分市役所を訪れたのは芸妓の紫乃さんや主催者ら4人です。大分市のトキハ本店では23日から京都の食や工芸品、74店舗が集まる「京都展」が開かれます。 清水久子副市長は「本格的な京都の食や文化に大分で触れられる貴重な