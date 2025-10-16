2025年10月16日の朝8時頃から、YouTubeがダウンしているとの報告が相次ぎました。記事作成時点で不具合は解消しているようです。If you’re not able to play videos on YouTube right now - we’re on it! Thanks for your patience, and you can follow along here for updates: https://t.co/EcPxm09f77— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 16, 2025SNS上の書き込みを分析してサービスの稼働状況を可視化するサービス「