あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……魚座恋心を大胆に表現するほど、関係が一気に深まる日。大切な相手には、遠慮せずに率直な気持ちを言葉にしてみてください。普段なら恥ずかしいと感じるようなセリフも、今日はむしろ魅力的に響きます。あなたらしいロマンチックな雰囲気が、しっかり伝わるでしょう。★第2