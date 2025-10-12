SoftBankから5G対応Androidタブレット「Lenovo TAB8」が登場！ソフトバンクは10日、携帯電話サービス「SoftBank」の新商品として画質と音質にこだわったスタイリッシュな5Gに対応したAndroidタブレット「Lenovo TAB8（読み方：レノボ タブエイト、型番：A401LV、メーカー型番：TB332ZJ）」（Lenovo製）を発表しています。発売日は2025年10月17日（金）で、発売に先立って2025年10月10日（金）より事前予約受付を実施しています。販