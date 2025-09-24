23日、国連総会一般討論で演説するトランプ米大統領＝ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連総会一般討論が23日、米ニューヨークの国連本部で始まった。トランプ米大統領が演説し、国連は大きな可能性を秘めているが「期待に応えていない」と批判。国際協調に背を向け、米国第一主義を貫く姿勢を強調した。人道危機が深まるガザ情勢を巡り、国際社会で批判が高まるイスラエルを擁護した。2期目初の一般討論