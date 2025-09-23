2025年9月22日、韓国メディア韓国経済によると、犬肉に変わる滋養にいい食材として黒ヤギが脚光を浴びたが、外国産の輸入に押され価格が下がり、農家は飼育頭数を減らさざるを得ない状況になっているという。農林畜産食品部によると、年初から6月までに全国の家畜市場で取引された黒ヤギの生体価格は1キロ当たり平均1万4287ウォン（約1400円）と集計された。昨年は通年で1万8433ウォン（約1800円）だったが急落した。農家の話に