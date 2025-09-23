全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・世田谷にある松陰神社前のカフェ『SOUEN』です。小さな街にオープンしたあの名店が手がける新しい日本茶カフェ日本茶の新しい可能性を探ってきた表参道の『櫻井焙茶研究所』が、もっと身近にお茶を感じて欲しいと開いたのがここ『SOUEN』。「ハレとケでいえばあちらがハレ、こちらはケのイメージです」と店長の今村さん。お茶1杯から