世界陸上・男子4×400メートルリレーで金メダル陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で幕を閉じた。最終日に行われた男子4×400メートルリレー決勝で、ボツワナが2分57秒76で初めての金メダルを獲得。これにより、同国のドゥマ・ボコ大統領が9月29日を祝日にすると発表した。ボツワナは個人の400メートル金のケビナツヒビ、銅のヌドリ、8位のエピーに200メートルでパリ五輪を制したテボゴという最強布陣で臨んだ。レー