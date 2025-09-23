ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ロバート馬場、一切貯金なくなったワケ「パートナーがいたら絶対でき… ロバート エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス ロバート馬場、一切貯金なくなったワケ「パートナーがいたら絶対できない」 2025年9月23日 10時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ロバートの馬場裕之が22日深夜の番組で、独身生活について語った 「目黒に建物を買っちゃったんで、一切貯金なくなっちゃって」と言及 「そんなのパートナーがいたら絶対できないじゃないですか？」と話した 記事を読む おすすめ記事 山口智子『ぐちバカリ』で際立った“大御所仕草”に戸惑いの声…「MC遮り」「足組み扇子」で毒舌連発 2025年9月22日 20時15分 私の留守中に夫が呼んでた“いかがわしいお姉さん”の正体にア然…「幼稚園で見たことある！」 2025年9月21日 15時45分 【テレ東が回答】『孤独のグルメ』 老舗温泉旅館が3年前のロケで受けた“不義理”を告発…広報が明かした「真相」 2025年9月22日 19時45分 地下鉄駅前に幼児3人を連日置き去り、その理由は…―中国 2025年9月21日 14時0分 「性交しています」奥尻島から函館に来て10代女性にみだらな行為 農業の男（48）を逮捕 函館市 2025年9月23日 4時8分