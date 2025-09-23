U18日本代表メンバー19人（2年生の沖縄尚学・末吉を除く）に続いて、甲子園出場組、プロ注目高校生の大学、社会人の内定先が判明した。【もっと読む】U18高校代表19人の全進路が判明！プロ志望は7人、投手3人は中大に内定、横浜高の4人は？スポーツ推薦枠を設ける東京六大学の早大には、代表で主将を務めた阿部葉太（横浜）に加え、右腕の阪下漣（東洋大姫路）、強打の外野手・福元聖矢（智弁和歌山）が候補に入っているという