2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年1月12日）※株価・優待等の情報は執筆時のものです。*****「株主優待」で、パンを買える銘柄のいわゆる「パン銘柄」を使えば、街のパン屋で休日用のパンを買うことも可能です。ただ、お店で買う場合は限られた店舗のみでしか使用できないため、一般的には「パン銘柄」とは知られていない「株主優待」も、お取り寄せ