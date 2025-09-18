若い世代に献血への意識を高めてもらおうと、大分市の高校で移動献血車による体験会が行われました。 【写真を見る】高校生が献血を体験若い世代への協力呼びかけ大分県赤十字血液センター 18日は、大分豊府高校の生徒およそ30人が献血バスを利用し、初めての献血を体験しました。 県によりますと、昨年度の県内における10代の献血者数はおよそ1200人で、全国平均を下回っているということです。 県赤十字血液センタ