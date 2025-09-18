5年に1度の国勢調査が20日から始まるのを前に、JR大分駅前で県職員が調査への協力を呼びかけました。 【写真を見る】国勢調査への協力呼びかけQRコードからスマホで簡単アクセス、らくらく回答 国勢調査は人口や世帯数の把握のため、5年に1度実施されていて、県内のおよそ50万世帯に20日から調査票が配布されます。 JR大分駅前では、県職員ら20人がリーフレットを手渡して協力を呼びかけました。 今年から調査票