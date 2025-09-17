今年4月、訓練中に消火バケットが落下する重大インシデントを起こした大分県の防災ヘリについて、中止されていた消火活動が10月20日から再開されることになりました。 【写真を見る】大分県の防災ヘリ半年ぶり消火活動再開へ訓練中に消火バケット落下で重大インシデント 県の防災ヘリをめぐっては今年4月、訓練中に消火用のバケットが竹田市の稲葉ダムに落下し、国の運輸安全委員会から「重大インシデント」に認定されています