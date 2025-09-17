大分県玖珠町で、人工衛星を活用して効率的に栽培されたブランド米が、17日刈り取られ、初の一般販売に向けて準備が進められています。 【写真を見る】人工衛星が育てた新ブランド米「くす天空の輝き」初収穫、初の一般販売開始へ大分 17日、玖珠町古後にある宿利和昭さんの田んぼで、新たなブランド米「くす天空の輝き」が初めての稲刈りを迎えました。 このブランド米は、人工衛星データを活用し、稲の生育状況をリ